Mit »Drachen-Power« Richtung EURO 2024

Wie oe24 berichtete, machte der fernöstlich angehauchte Kampfsportler Marc Gassert unser Team für den Schweden-Hit fit. Mit Erfolg: Dank starker Leistung und 3:1-Sieg ist die EM-Teilnahme zu Greifen nah.

„Disziplin lässt sich trainieren wie ein Muskel“, ist eines der Credos von Marc Gassert. Der „blonde Shaolin“, wie sich der 47-jährige Münchner selbst bezeichnet ( ÖSTERREICH berichtete ), studierte in Tokio Japanologie und lernte bei Großmeistern asiatischer Kampfkunst. Er besitzt Schwarze Gürtel in Kampfsportarten wie Karate, Taekwondo oder Shaolin-Kung-Fu. In seinem Bestseller „Die Kraft des Drachen“ bringt uns Gassert die Shaolin-Methode näher. Anhand von sieben Säulen zeigt er bildlich auf, wie man zu innerer Stärke findet.

Beim ÖFB-Trainersemiar wurde Ragnick auf »Shaolin« aufmerksam

Anfang August hatte Gassert beim ÖFB-Trainerseminar in Saalfelden einen viel beachteten Auftritt. Dort zeigte er unseren Trainern bei einem interaktiven Vortrag auf, „was man tun kann, dass der einzelne mental und körperlich das Maximum aus sich herausholt, um zum Teamplayer zu werden.“ Dabei wurde auch Teamchef Ralf Rangnick hellhörig und lud den Mann nach Windischgarsten zum Vorbereitungs-Camp für das wichtige Schweden-Spiel ein.

Im ÖFB-Charter nach Stockhom fehlte Gassert. Es ist jedoch gut möglich, dass der „blonde Shaolin“ angesichts der Begeisterung, die er als Experte für Disziplin, Stärke und Mut bei Marko Arnautovic („Er ist sehr überzeugend rüber gekommen“) & Co. ausgelöst hat, wieder engagiert wird. Damit unsere Teamspieler bei der EURO 2024 endgültig zu „Drachentötern“ werden.