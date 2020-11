Norwegen ist noch eine große Hürde

Das Entscheidungsspiel um den Aufsteig in der Nations League steigt gegen Norwegen.

Unsere letzten Spiele in der Nations League sind tückisch. Die Nordiren sehe ich zwar absolut in Reichweite, sie bleiben aber ein lästiger Gegner. Die große Hürde kommt zum Abschluss. Norwegen hat rund um den torgeilen Haaland ein topmotiviertes Team aufgebaut. Es ist wie bei Polen mit Lewandowski, bei Argentinien mit Messi oder bei Brasilien mit Neymar -das Spiel ist auf ihn zugeschnitten. Deshalb ist es wichtig, Haaland zu stoppen. Zu hundert Prozent kann das eigentlich nicht gelingen, aber ich glaube daran, dass Dragovic und Hinteregger den Schaden in Grenzenhalten.

WM-Quali als Zuckerl - Ziel muss Platz 1 sein

Unser Ziel muss jedenfalls Platz eins in unserer Gruppe sein. Wenn wir uns am Ende sogar über diesen Weg für die WM qualifizieren, ist plötzlich jeder Österreicher ein Fan der Nations League. Ich habe meine Meinung zu diesem Wettbewerb bereits geändert. Früher war ich skeptisch, jetzt sehe ich darin eine deutliche Aufwertung im Vergleich zu Freundschaftsspielen.