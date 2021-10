Not-Elf muss jetzt Foda retten

Österreich & Teamchef Foda hoffen in der Qualifikation für die WM auf Trendwende.

Die vielen Ausfälle schmerzen genauso wie die letzten Auftritte: Unser Team will am Samstag gegen die Färöer und am Dienstag in Dänemark eine Reaktion zeigen. "Es war natürlich spielerisch nicht das, was wir uns vorstellen. Es gilt, ein anderes Gesicht zu zeigen", so Bayern-Legionär Marcel Sabitzer, der zuletzt verletzt fehlte.

Sabitzer: Trainer muss den Kopf hinhalten

Dass wichtige Stützen nicht dabei sind, lässt Sabitzer nicht als Ausrede gelten. Er sagt: "Wir werden eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz bringen." Auf das hofft auch Teamchef Franco Foda. Der Druck auf ihn ist groß. "Wir versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Es klappt nicht immer, aber das bedeutet nicht direkt, dass der Trainer schlechte Arbeit leistet. Wie es im Fußball so ist, ist der Trainer der, der den Kopf hinhalten muss. Wir versuchen mit dem Trainer zusammen, erfolgreich zu sein", betont Sabitzer. Vor allem auf den Färöer zählt deshalb nur ein Sieg.