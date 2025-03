ÖFB-Kaderbekanntgabe: Alaba vor Teamcomeback

86 Tage nach dem letzten ÖFB-Spiel geht es endlich wieder los! Am Dienstag (15.30 Uhr, live auf ORF Sport+) gibt Teamchef Ralf Rangnick den Kader für die erste Bewährungsprobe des Jahres bekannt – das Nations-League-Play-off-Doppel gegen Serbien (20. und 23. März).

Im Aufstiegs-Krimi zur Liga A muss der 66-Jährige jetzt kräftig umdenken! Neben den Langzeitverletzten Sasa Kalajdzic und Xaver Schlager (Kreuzbandriss) fehlen ihm nun auch Andreas Weimann, dessen Saison nach einer Meniskus-OP frühzeitig beendet ist, und Atalanta-Legionär Stefan Posch, der mit einer Oberschenkelblessur mindestens vier Wochen ausfällt. Auch die Nominierung von Feyenoord-Kapitän Gernot Trauner steht weiterhin auf der Kippe.

Alaba & Arnautovic bald wieder vereint?

Aber es gibt auch Lichtblicke: Nach 448 Tagen ohne Kapitän David Alaba sieht es endlich nach einem Comeback aus! Der Real-Verteidiger, der sich nach seinem Kreuzbandriss in den letzten Wochen immer wieder mit kleineren Beschwerden herumschlagen musste, meldet sich rechtzeitig zur Länderspielpause wieder fit. Im Liga-Heimspiel gegen Rayo Vallecano (ab 16.15 Uhr, im Sport24-Liveticker) steht Alaba sogar wieder in der Startelf. Kurios: Zuletzt ließ Rangnick einen Einsatz gegen Serbien zwar noch offen – doch eine Nicht-Nominierung des Wieners wäre eine echte Sensation .

Ebenfalls seine Koffer packen kann Rekord-Teamspieler Marko Arnautovic! Der Inter-Stürmer feierte zuletzt einen echten Höhenflug und ballerte die Nerazzurri mit einem Volley-Tor ins Cup-Viertelfinale. Auch am Samstag zeigte er zudem seine Qualitäten in der Luft und leitete mit einem Kopfball-Treffer den 3:2-Comeback-Sieg gegen Monza ein.

20. März steigt Heimspiel

Ab dem 17. März wird sich das Nationalteam in Wien auf das Doppel-Duell gegen Serbien vorbereiten. Am 20. März empfängt Österreich die Serben im Ernst-Happel-Stadion, drei Tage später steht das Rückspiel in Belgrad auf dem Plan.