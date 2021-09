Im Oktober entscheidet sich wer Leo Windtner als ÖFB-Präsident ablöst. Wie ÖSTERREICH erfuhr, zeichnet sich um den begehrten Posten ein heißer Zweikampf ab.

Österreichs größter Sportverband steht vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Wer tritt die Nachfolge von Präsident Leo Windtner an? Am Montag werden die Kandidaten im Rahmen einer Sitzung des ÖFB-Wahlausschusses nominiert. Fünf Tage später ist in Salzburg ein neuerliches Treffen geplant.



In dieser Sitzung sind Hearings der Präsidenten-Anwärter vorgesehen. Die Kür folgt am 17. Oktober in Velden. Wie ÖSTERREICH erfuhr, zeichnet sich ein heißer Zweikampf ab.



