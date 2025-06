ÖFB-Routinier startet gegen Rumänien – Polster-Rekord in Sicht

Marko Arnautovic steht beim WM-Quali-Auftakt gegen Rumänien in der Startelf. Teamchef Rangnick setzt auf den Routinier – der jagt weiterhin den Länderspiel-Torrekord von Toni Polster.

Marko Arnautovic wird im WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien von Beginn an stürmen. Das bestätigte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick am Freitag bei der Abschluss-Pressekonferenz in Wien. Zuvor hatten einige mit einer Jokerrolle gerechnet, doch Rangnick stellte klar: „Marko hat im Training alles gezeigt, was wir heute brauchen.“

Arnautovic jagt Polsters Bestmarke

Der 36-Jährige nähert sich einem besonderen Meilenstein. Mit derzeit 39 Länderspieltoren fehlen Arnautovic nur noch fünf Treffer auf den ÖFB-Rekord von Toni Polster (44 Tore). Gegen Rumänien bekommt er erneut die Chance, an dieser Marke zu arbeiten.

Laimer statt Arnautovic bei der PK

Zur Pressekonferenz trat Kapitän Konrad Laimer an der Seite von Rangnick auf – nicht wie von vielen erwartet Arnautovic. Das hatte bei manchen Spekulationen ausgelöst, doch Rangnick wischte diese mit seiner klaren Aussage vom Tisch. Statt Arnautovic könnte nun Michael Gregoritsch als Joker zum Einsatz kommen.