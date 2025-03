ÖFB-Star fällt für Serbien-Knaller aus

Österreichs Fußball-Nationalteam muss in den beiden ersten Länderspielen des Jahres ohne Kevin Danso auskommen.

Der Neo-Verteidiger von Tottenham fehlt in den Play-off-Duellen der Nations League mit Serbien kommende Woche wegen einer Oberschenkelverletzung, die er sich am Sonntag in der Schlussphase des Ligaspiels gegen Bournemouth (2:2) zugezogen hatte. An seiner Stelle nominierte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick laut Verbandsangaben von Mittwoch Salzburgs Samson Baidoo nach.

Zum genauen Grad von Dansos Verletzung machte sein Club bisher keine Angaben. Der 26-Jährige hatte sich nach Schlusspfiff gegen Bournemouth an den Oberschenkel gegriffen und war von medizinischem Personal in die Kabine begleitet worden. Laut einem Mediensprecher Dansos wurden in den vergangenen Tagen Untersuchungen durchgeführt. Eine genaue Prognose gibt es vorerst nicht.

Danso bei Tottenham Dauerbrenner

Danso verpasst in jedem Fall das Europa-League-Rückspiel am Donnerstag (21.00 Uhr) gegen Alkmaar sowie nach dem Liga-Wochenende auch die beiden Play-off-Duelle mit Serbien, in denen es für das ÖFB-Team nächste Woche am Donnerstag in Wien und am Sonntag in Belgrad um die Rückkehr in die Liga A der Nations League geht.

Seit seinem Wintertransfer von Lens zu Tottenham hat Danso mit einer Ausnahme alle Partien für den Premier-League-Club über die volle Distanz bestritten. Für Österreich hat der gebürtige Steirer bisher 24 Länderspiele absolviert. Baidoo kam im Oktober 2023 gegen Belgien (2:3) zu seinem bisher einzigen A-Team-Einsatz. Auf die ÖFB-Abrufliste rückte anstelle des 20-Jährigen David Nemeth vom FC St. Pauli nach.