Bayern trifft auf Inter, PSG wartet auf Aston Villa oder Brügge!

Bayern München und Paris Saint-Germain haben sich am Dienstag für das Viertelfinale der Champions League qualifiziert. Während die Bayern gegen Leverkusen nichts anbrennen ließen, setzte sich PSG im Elfmeterschießen gegen Liverpool durch.

Bayern München hat sich im Achtelfinale der Champions League souverän gegen Bayer Leverkusen durchgesetzt. Nach dem 3:0 im Hinspiel gewannen die Münchner auch das Rückspiel auswärts mit 2:0. Harry Kane brachte sein Team nach einem Freistoß in Führung (52.), Alphonso Davies erhöhte auf 2:0 (71.).

Trainer Xabi Alonso musste auf seinen verletzten Starspieler Florian Wirtz verzichten. Die Werkself konnte nur selten gefährlich werden. Konrad Laimer wurde bei den Bayern zur Halbzeit ausgewechselt.

Bayern trifft auf Inter

Im Viertelfinale wartet nun Inter Mailand auf die Bayern. Die Italiener besiegten Feyenoord mit 2:1, nachdem sie bereits das Hinspiel mit 2:0 gewonnen hatten. Marcus Thuram erzielte früh die Führung (8.), Feyenoord glich durch Jakub Moder per Elfmeter aus (42.). Hakan Calhanoglu stellte per Strafstoß den Endstand her (51.).

ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic wurde in der 71. Minute eingewechselt, während Gernot Trauner nach überstandener Verletzung in der 63. Minute für Feyenoord aufs Feld kam.

PSG eliminiert Liverpool nach Elfmeter-Drama

Liverpool startete stark ins Achtelfinal-Duell gegen PSG und hatte durch Mohamed Salah zwei große Chancen. Doch die Gäste gingen durch Ousmane Dembélé in Führung (12.). Nach der Pause erhöhte Liverpool den Druck, scheiterte aber mehrfach an PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma.

Im Elfmeterschießen wurde Donnarumma zum Matchwinner: Während alle vier Pariser Schützen trafen, parierte er die Versuche von Darwin Nunez und Curtis Jones. PSG trifft im Viertelfinale auf den Sieger des Duells zwischen Aston Villa und Club Brügge (Hinspiel 3:1).

Barcelona dominiert Benfica

Barcelona setzte sich mit einem 3:1-Sieg gegen Benfica durch und steht ebenfalls im Viertelfinale. Raphinha (11., 42.) und Lamine Yamal (27.) trafen für die Katalanen. Benfica verkürzte durch Nicolas Otamendi (13.).

Die spielfreudigen Spanier dominierten das Spiel und hatten bereits das Hinspiel mit 1:0 gewonnen. Raphinha erzielte in drei Partien gegen Benfica fünf Tore und führt die CL-Torschützenliste mit elf Treffern an.