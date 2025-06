ÖFB-Star sagt „Ja“ – Traumhochzeit auf Mallorca

Sie haben "JA" gesagt! ÖFB-Goalgetter Christoph Baumgartner nutzte den Sommerurlaub, um mit Lebensgefährtin Sandrine Sobotka den Bund fürs Leben einzugehen.

Während seine ÖFB-Kollegen Marcel Sabitzer (BVB) und Konrad Laimer (FC Bayern) bei der XXL-Klub-WM in den USA schwitzen, genießt Christoph Baumgartner den Sommer seines Lebens – und krönt ihn mit einem ganz besonderen Moment: Er hat geheiratet!

Der Leipzig-Legionär gab seiner langjährigen Freundin Sandrine Sobotka das Jawort – und das in absoluter Traumkulisse! Die große Sause stieg auf einer Luxus-Finca auf Mallorca: Palmen, Lichterketten, weißer Blumenschmuck, Champagner-Turm – Romantik pur unter der Sonne Spaniens. Nach der heimlichen standesamtlichen Trauung im Dezember folgte jetzt die große Feier mit Familie und Freunden. Die Braut postete erste Bilder auf Instagram – strahlend vor Glück!

© Instagram

Privat top – sportlich Flop

Während es im Liebesleben läuft wie am Schnürchen, lief’s sportlich zuletzt eher holprig. „Die Saison ist nicht so gelaufen, wie wir uns das als Verein vorgestellt haben – und wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe über die zwei Jahre hinweg nicht die Leistung gebracht, die ich in mir habe, die ich von mir selbst erwarte, die auch der Verein von mir erwartet", erklärte Baumgartner zuletzt offen und ehrlich.

Die Bullen verpasste die Europacup-Quali, Baumgartners Vertrag läuft noch bis 2028. Ein vorzeitiger Abgang soll aktuell aber kein Thema sein. „Ich bin keiner, der davonläuft. Ich stelle mich der Situation. Ich hatte gute Gespräche mit dem Verein. Ich glaube, es wird sich einiges tun – neuer Trainer, Veränderungen im Kader. Dann muss man sehen, wie sich alles entwickelt.“

Jetzt heißt es erst mal: Flitterwochen statt Fußball! Denn bevor der Bundesliga-Wahnsinn wieder startet, genießt das Brautpaar noch ein paar entspannte Tage zu zweit.