ÖFB-Team verbessert sich in Weltrangliste auf Rang 33

Das ÖFB-Team macht in der Weltrangliste einen Platz gut.

Österreichs Fußball-Nationalteam hat nach den vier Nations-League-Partien (1 Sieg, 1 Remis, 2 Niederlagen) in der am Donnerstag veröffentlichten FIFA-Weltrangliste einen Platz gut gemacht und rangiert nun auf Rang 33. Spitzenreiter bleibt Brasilien vor Belgien. Neuer Dritter ist Argentinien. Weltmeister Frankreich, dem die Rangnick-Elf in Wien ein 1:1 abgerungen hatte, rutschte auf Rang vier ab. Die weiteren ÖFB-Nations-League-Gegner Dänemark und Kroatien sind Zehnter und 15.

Die FIFA-Weltrangliste vom 23. Juni 2022:

1. ( 1.) Brasilien 1.837,56 Pkt. 2. ( 2.) Belgien 1.821,92 3. ( 4.) Argentinien 1.770,65 4. ( 3.) Frankreich 1.764,85 + 5. ( 5.) England 1.737,46 6. ( 7.) Spanien 1.716,93 7. ( 6.) Italien 1.713,86 8. (10.) Niederlande 1.679,41 9. ( 9.) Portugal 1.678,65 10. (11.) Dänemark 1.665,47 + weiter: 15. (16.) Kroatien 1.632,15 + 33. (34.) Österreich 1.502,47 + = ÖFB-Nations-League-Gegner