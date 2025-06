Offene Klub-Zukunft bei zahlreichen ÖFB-Stars

Die Zukunft einiger unserer ÖFB-Teamspieler steht in den Sternen.

Eines steht fest: Unser Team hat zurzeit ein großes Ziel ganz fest im Blick - eine erfolgreiche Qualifikation, um sich die Teilnahme an der WM 2026 zu sichern. Während klar ist, was in den kommenden Wochen und Monaten mit der Nationalmannschaft zu tun ist, stehen auf Klub-Ebene Fragezeichen hinter einigen unserer ÖFB-Stars.

Wüste will Alaba & Arnie locken

Vor allem wenn es um die Zukunft von Kapitän David Alaba bei Real Madrid geht, herrscht große Unklarheit. Der Abwehr-Star findet seit seinem Kreuzbandriss im Dezember 2023 nicht mehr zu alter Stärke zurück, laboriert aktuell an einem Meniskusriss. Nicht nur für das WM-Quali-Doppel mit Österreich, sondern auch für die Klub-WM mit Real (14. Juni bis 13.Juli) kommt Alaba nicht in Frage. Laut "Sport Bild" soll Neo-Coach Xabi Alonso auch sonst nicht mit Alaba planen. Trotz seines Vertrags bis Juni 2026 könnte er Madrid schon im Sommer verlassen müssen.

Kurz vor einem Klub-Abgang steht auch ÖFB-Rekordspieler Marko Arnautovic. Der 36-Jährige, der sich mit Inter Mailand zuletzt im CL-Finale (0:5 gegen PSG) geschlagen geben musste, hat nur noch bis Ende des Monats einen Vertrag bei den Mailändern. Möglicherweise folgen Arnie und Alaba dem Ruf der Wüste. Denn beide ÖFB-Superstars sollen, unter anderem, Interessenten aus Saudi-Arabien haben.

Deutsche Bundesliga wird ÖFB-Baustelle

Indes weiß Stefan Posch, dessen Leihvertrag bei Atalanta Bergamo ausläuft, nicht, ob er seine Bologna-Rückkehr planen muss. Nationalteamkollege Patrick Wimmer wäre derweil von einem Abgang beim VfL Wolfsburg nicht abgeneigt, betonte aber, er habe "nirgends unterschrieben und mit keinem Klub Kontakt". Über seine Zukunft sprach zuletzt auch Michael Gregoritsch. Beim SC Freiburg kam der Stürmer zuletzt kaum zum Zug, wäre für nahezu alle Optionen offen - auch für einen Verbleib.

Weitere mögliche Wackelkandidaten in der deutschen Bundesliga könnte es mit Xaver Schlager (RB Leipzig) und Florian Grillitsch (zurück bei TSG Hoffenheim) nach dessen Leihrückkehr von Rayo Vallecano geben. Darüber hinaus könnte Mittelfeld-Star Marcel Sabitzer der Streichliste von Borussia Dortmund zum Opfer fallen. Für großes Aufsehen sorgte außerdem Rapid-Keeper Niklas Hedl, der über seinen Abschied aus Hütteldorf nachdenken soll. Einen solchen soll es laut "Nogomnia" auch bei Raul Florucz (Olimpija Ljubljana) geben - der 1. FC Heidenheim soll Interesse zeigen.

Die Verträge der Wackelkandidaten

David Alaba (Real Madrid): Vertrag bis 30. Juni 2026

Vertrag bis 30. Juni 2026 Marko Arnautovic (Inter Mailand): Vertrag bis 30. Juni 2025

Vertrag bis 30. Juni 2025 Raul Florucz (Olimpija Ljubljana): Vertrag bis 31. Mai 2028

Vertrag bis 31. Mai 2028 Michael Gregoritsch (SC Freiburg): Vertrag bis 30. Juni 2026

Vertrag bis 30. Juni 2026 Florian Grillitsch (Leihe Real Valladolid): Vertrag bis 30. Juni 2025

Vertrag bis 30. Juni 2025 Niklas Hedl (SK Rapid): Vertrag bis 30. Juni 2027

Vertrag bis 30. Juni 2027 Stefan Posch (Leihe Atalanta Bergamo): Vertrag bis 30. Juni 2025

Vertrag bis 30. Juni 2025 Xaver Schlager (RB Leipzig): Vertrag bis 30. Juni 2026

Vertrag bis 30. Juni 2026 Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund): Vertrag bis 30. Juni 2027

Vertrag bis 30. Juni 2027 Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg): Vertrag bis 30. Juni 2027

Es warten also spannende Wochen auf unsere ÖFB-Stars.