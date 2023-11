Rangnick macht sich fesch für EM-Showdown

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick stattete vor dem EM-Quali-Showdown am Donnerstag (18 Uhr/ live auf ServusTV) in Estland seinem Friseur noch einen Besuch ab. Immerhin muss nicht nur die Taktik zum Gruppensieg stimmen, sondern auch der Look.

Bereits letztes Jahr im September verriet ÖFB-Coach Ralf Rangnick, dass ihn bei einer bestimmten Sache die Haare zu Berge stehen. Nämlich wenn seine Spieler anfangen Star-Friseure ins Mannschaftshotel einfliegen zu lassen. „Wenn ihr die Länderspielwoche zum Haareschneiden nutzt, dann findet sich auch ein Friseur in Wien. Jemanden aus London einfliegen zu lassen, geht nicht", lautete damals die haarscharfe Ansage.

An diese Verordnung hält sich auch der 65-Jährige. Denn bevor es am Donnerstag (ab 18 Uhr, live im Sport24-Liveticker) in Tallinn um den Gruppensieg geht und fünf Tage später Julian Nagelsmann mit dem DFB Team in Wien zu Besuch ist, stand für Rangnick noch ein Friseurbesuch auf dem Programm. Doch während David Alaba und Co. ihre Mähnen lieber im 10. Wiener Gemeindebezirk stutzen (Sport24 berichtete), mag es der Deutsche dann doch ein wenig exklusiver.

Bei "The District Barber" in der Wiener Innenstadt ließ es sich der Teamchef vor ein paar Tagen gutgehen. Dabei kümmerte sich Barber Niko höchstpersönlich um ihn. Am Ende gab es auch ein Erinnerungsfoto für Instagram. Einen Rangnick-Haarschnitt gibt bereits ab 42 Euro. Haarig gute Aussichten für den Gruppensieg!