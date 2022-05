Rangnick sortiert erste Stars aus!

Neo-Teamchef Ralf Rangnick nominiert seinen ersten ÖFB-Kader für die bevorstehenden vier Nations-League-Spiele im Juni. Am Sonntag folgt sein erster Presseauftritt.

Am (heutigen) Montag gab Rangnick für die Nations-League-Spiele gegen Kroatien (3. Juni), Dänemark (6. bzw. 13. Juni) und Frankreich (10. Juni) seinen ersten Kader bekannt. Weil der 63-Jährige dann noch in England weilt, kam die Liste per E-Mail. "Ich bin überzeugt, dass er mit dieser entwicklungsfähigen, jungen Mannschaft erfolgreich sein wird", sagt sein Vorgänger Franco Foda im "Sky"-Interview. Spätestens am 29. Mai stößt Rangnick zum Team - dann hält er seine erste offizielle Pressekonferenz ab.

Der nominierte Kader in der Übersicht:

Die größte Überraschung? Aleksandar Dragovic, der am Sonntag mit Roter Stern Belgrad Meister geworden ist, wird aussortiert. Der Innenverteidiger hätte sein 100. Länderspiel angepeilt. Martin Hinteregger und Florian Grillitsch stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Vorerst ist auch Salzburg-"Oldie" Andreas Ulmer nicht dabei. Der bei Feyenoord stark aufspielende Gernot Trauner darf sich über ein Einberufung freuen.

Im Tor ist Martin Fraisl, der beim deutschen Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 keinen neuen Vertrag erhielt, neu dabei, er erhielt den Vorzug gegenüber Watford-Reservist Daniel Bachmann.

TOR: Martin FRAISL (FC Schalke 04/GER), Heinz LINDNER (FC Basel/SUI), Patrick PENTZ (FK Austria Wien)

VERTEIDIGUNG: David ALABA (Real Madrid/ESP), Kevin DANSO (RC Lens/FRA), Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER), Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach/GER), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER), Stefan POSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Gernot TRAUNER (Feyenoord Rotterdam/NED), Christopher TRIMMEL (1. FC Union Berlin/GER), Maximilian WÖBER (FC Red Bull Salzburg)

MITTELFELD: Christoph BAUMGARTNER (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Konrad LAIMER (RB Leipzig/GER), Valentino LAZARO (Benfica Lissabon/POR), Dejan LJUBICIC (1. FC Köln/GER), Marcel SABITZER (FC Bayern München/GER), Xaver SCHLAGER (VfL Wolfsburg/GER), Nicolas SEIWALD (FC Red Bull Salzburg), Hannes WOLF (Swansea City/WAL)

STURM: Marko ARNAUTOVIC (FC Bologna/ITA), Michael GREGORITSCH (FC Augsburg/GER), Sasa KALAJDZIC (VfB Stuttgart/GER), Andreas WEIMANN (Bristol City/ENG), Karim ONISIWO (1. FSV Mainz 05/GER)

Auf Abruf: Daniel BACHMANN (FC Watford/ENG), Pavao PERVAN (VfL Wolfsburg/GER), Alexander SCHLAGER (LASK); Aleksandar DRAGOVIC (Roter Stern Belgrad/SRB), Andreas ULMER (FC Red Bull Salzburg); Julian BAUMGARTLINGER (Bayer 04 Leverkusen/GER), Stefan ILSANKER (Eintracht Frankfurt/GER), Florian KAINZ (1. FC Köln/GER), Louis SCHAUB (1. FC Köln/GER), Romano SCHMID (SV Werder Bremen/GER), Alessandro SCHÖPF (Arminia Bielefeld/GER), Patrick WIMMER (Arminia Bielefeld/GER); Junior ADAMU (FC Red Bull Salzburg), Marco GRÜLL (SK Rapid), Ercan KARA (Orlando City SC/USA)