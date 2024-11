Schlager-Comeback bei Leipzig im Dezember möglich

Der lange verletzte ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager könnte noch in diesem Jahr sein Comeback auf dem Rasen feiern.

Wie der deutsche Fußball-Bundesligist RB Leipzig am Mittwoch mitteilte, soll der Mittelfeldspieler kommende Woche erstmals seit seinem Anfang Mai erlittenen Kreuzbandriss wieder ins Mannschaftstraining integriert werden. Bei weiterhin positivem Verlauf könnte Schlager im Dezember wieder spielbereit sein.

Schnellere Rückkehr als Alaba

Der 27-Jährige hatte sich die Verletzung am 3. Mai gegen Hoffenheim zugezogen und in Folge unter anderem die EM in Deutschland verpasst. Es war bereits Schlagers zweiter Kreuzbandriss in seiner Karriere. Nach siebenmonatiger Pause - und damit deutlich schneller als bei seinem ÖFB-Teamkollegen David Alaba, der im Dezember 2023 einen Kreuzbandriss erlitt - ist nun eine Rückkehr aufs Spielfeld in Sicht.