So sehen Sie die EURO im Free-TV

Erstmals ist in Österreich mit ServusTV ein Privatsender Rechtehalter einer Fußball-Europameisterschaft.

Auf die Fußballfans warten wahre Festspiele, wenn die UEFA EURO 2024 in Deutschland, von 14. Juni bis 14. Juli, über die Bühne geht. 24 Nationalteams nehmen an der Endrunde teil. Insgesamt 51 Spiele stehen in 10 Städten auf dem Programm.

31 Spiele live auf ServusTV

ServusTV überträgt insgesamt 31 Spiele live und exklusiv. Dazu zählen u.a. das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland (Fr., 14.06.), die beiden Halbfinal-Spiele (Di., 09.07. bzw. Mi., 10.07.), das große Finale (So., 14.07.) sowie alle Auftritte der österreichischen Nationalmannschaft:

Mo., 17.06., 21:00 Uhr: Österreich vs Frankreich

Fr., 21.06., 18:00 Uhr: Play-off-Sieger A vs Österreich

Di., 25.06., 18:00 Uhr: Niederlande vs Österreich

Alle Spiele der UEFA EURO 2024 - LIVE bei ServusTV bzw. ORF

Fr., 14.06.: 21:00 Uhr:

Deutschland vs Schottland – live bei ServusTV

Sa., 15.06.:

15:00 Uhr: Ungarn vs Schweiz – live ORF

18:00 Uhr: Spanien vs Kroatien – live ORF

21:00 Uhr: Italien vs Albanien – live bei ServusTV

So., 16.06.:

15:00 Uhr: Play-off-Sieger A vs Niederlande – live ORF 18:00 Uhr: Slowenien vs Dänemark – live ORF

21:00 Uhr: Serbien vs England – live bei ServusTV

Mo., 17.06.:

15:00 Uhr: Rumänien vs Play-off-Sieger B – live bei ServusTV 18:00 Uhr: Belgien vs Slowakei – live ORF

21:00 Uhr: Österreich vs Frankreich – live bei ServusTV

Di., 18.06.:

18:00 Uhr: Türkei vs Play-off-Sieger C – live ORF

21:00 Uhr: Portugal vs Tschechien – live bei ServusTV

Mi., 19.06.:

15:00 Uhr: Kroatien vs Albanien – live ORF

18:00 Uhr: Deutschland vs Ungarn – live ORF

21:00 Uhr: Schottland vs Schweiz – live bei ServusTV

Do., 20.06.:

15:00 Uhr: Slowenien vs Serbien – live bei ServusTV

18:00 Uhr: Dänemark vs England – live ORF

21:00 Uhr: Spanien vs Italien – live bei ServusTV

Fr., 21.06.:

15:00 Uhr: Slowakei vs Play-off-Sieger B – live bei ServusTV

21:00 Uhr: Niederlande vs Frankreich – live bei ServusTV

Sa., 22.06.:

15:00 Uhr: Play-off-Sieger C vs Tschechien – live bei ServusTV

18:00 Uhr: Türkei vs Portugal – live ORF

21:00 Uhr: Belgien vs Rumänien – live bei ServusTV

So., 23.06.:

21:00 Uhr: Schweiz vs Deutschland – live bei ServusTV

21:00 Uhr: Schottland vs Ungarn – live ORF

Mo., 24.06.:

21:00 Uhr: Kroatien vs Italien – live bei ServusTV

21:00 Uhr: Albanien vs Spanien – live ORF

Die genaue Aufteilung zwischen ServusTV und ORF am finalen Spieltag der Gruppenphase wird großteils erst festgelegt:

Di., 25.06.:

18:00 Uhr: Frankreich vs Play-off-Sieger A – live ORF

21:00 Uhr: England vs Slowenien (First Pick ORF)

21:00 Uhr: Dänemark vs Serbien (First Pick ORF)

Mi., 26.06.:

18:00 Uhr: Slowakei vs Rumänien (First Pick ORF)

18:00 Uhr: Play-off-Sieger B vs Belgien (First Pick ORF)

21:00 Uhr: Tschechien vs Türkei (First Pick ServusTV) 21:00 Uhr: Play-off-Sieger C vs Portugal (First Pick ServusTV)

Achtelfinale

Sa., 29.06. bis Di., 02.07., 6 Spiele live bei ServusTV, 2 Spiele ORF

Viertelfinale

Fr., 05.07. und Sa., 06.07., 2 Spiele live bei ServusTV, 2 Spiele ORF

Halbfinale

Di., 09.07. und Mi., 10.07., jeweils 21:00 Uhr: 2 Spiele live bei ServusTV

Das Finale

So., 14.07., 21:00 Uhr: live bei ServusTV