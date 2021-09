Wer ist schuld? Auch die Spieler gehören zur Verantwortung gezogen.

Die Leistung in Israel war katastrophal, so einen Auftritt habe ich nicht erwartet. Unser Team hat so viel Qualität wie noch nie, bringt es aber nicht auf den Platz. Da ist der Trainer in der Mitschuld, aber auch die Kicker müssen zur Verantwortung gezogen werden. Auch wenn unterm Strich früher oder später immer der Trainer den Kopf hinhalten muss. Das ist auf der ganzen Welt so - der Trainer ist immer das schwächste Glied. Bei Erfolgen ist er auch dabei, bei Niederlagen putzt sich jeder an ihm ab. So ist es -es ist ungerecht gerecht.

Nur bei Endrunden zu glänzen, ist zu wenig

Scheinbar braucht unser Team große Aufgaben, um alles investieren zu wollen -das ist mir ein Rätsel. Bei der EM wollen sich alle in die Auslage spielen, bei Spielen wie gegen Moldawien und Israel machen sie nur das Nötigste. Aber man darf nicht vergessen: Um zu einer Endrunde zu kommen, sind solche Spiele essenziel