Team: Sieg oder Foda-Aus

In Cardiff prallt das National­team im WM-Play-off-Halbfinale in Wales.

Cardiff. Das Duell gegen die Nummer 20 der FIFA-Weltrangliste wird nicht nur für das Nationalteam, sondern auch für Franco Foda (55) zum Schicksalsspiel: Nur wenn Österreich heute gewinnt, bleibt man weiter im Rennen um ein WM-Ticket für die Endrunde in Katar und Foda weiterhin ÖFB-Teamchef.

Foda verglich die Situation mit jener vor dem entscheidenden EM-Gruppenspiel im Vorsommer gegen die Ukraine, als man mit 1:0 siegte und erstmalig ins EM-Achtelfinale einzog: „Es ist sehr ähnlich, es ist ein K.-o.-Spiel. Du musst performen.“ Aber: Auf ­Arnautović und Co. wartet im mit 33.000 Fans ausverkauften Cardiff-City-Stadion ein echter Hexenkessel. Und: Wales ist seit 18 Heimspielen ungeschlagen. Nachsatz Foda: „Wir wissen, dass es nicht einfach wird. Aber wir sind in der Lage, zu ge­winnen.“

Kapitän Alaba in Abwehr, Arnautovic Solospitze

Wales-Star Gareth Bale absolviert sein 101. Länderspiel (36 Tore) und wird trotz Rückenproblemen, die ihn bei Real Madrid ­zuletzt geplagt haben sollen, in der Startformation erwartet. Unser Real-Star und Kapitän David Alaba dürfte wie zuletzt als Linksverteidiger beginnen. Sein Motto? „Wir wissen, was wir zu tun haben. Gemma!“ Im Angriff soll Marko Arnautović in einem 4-2-3-1-System als ­Solospitze fungieren. Der 32-Jährige will die historische Chance auf die erste WM-Teilnahme seit 1998 am Leben halten: „Es ist das wichtigste Spiel meiner Karriere.“

Achtung! Foda verzichtete auf Elfmeter-Training

Cardiff. Sollte es im WM-Play-off-Halbfinale zwischen Wales und Österreich nach 90 Minuten Unentschieden stehen, geht es in die Verlängerung, die zwei Mal 15 Minuten gespielt wird. Sollte auch hier keine Entscheidung fallen, wird der Sieger im Elfmeterschießen ermittelt. Eine spezielle Vorbereitung darauf sei ob der nicht nachzustellenden Drucksituation schwierig, meinte Foda. Er verspricht aber: „Wir sind für alles bereit.“