Teamchef? Auch Struber sagt ab

Wer wird neuer Trainer des Nationalteams? Nach Niko Kovac bekommt Sportdirektor Peter Schöttel nun auch von Gerhard Struber eine Absage.

Gerhard Struber sieht sich nicht als Kandidat für die Nachfolge von Franco Foda als Teamchef des österreichischen Fußball-Nationalteams. "Es ehrt mich, immer wieder als Kandidat für diesen interessanten Posten genannt zu werden. Aber derzeit kommt das für mich nicht infrage. Ich habe einen tollen Job hier in New York und möchte weiter tagtäglich mit einem Team zusammenarbeiten und es stetig entwickeln", teilte der Coach der Red Bulls New York der APA am Dienstag mit.

Struber kann sich Job erst später vorstellen

In einer ferneren Zukunft wäre die Aufgabe aber "natürlich extrem interessant", sagte der Salzburger weiter. "Für die Auswahl seines Landes verantwortlich zu sein, das ist eine riesige Ehre." Vor seinem Wechsel in die nordamerikanische Major League Soccer war Struber unter anderem für den WAC und zuletzt den englischen Zweitligisten Barnsley als Chefcoach verantwortlich. Davor hatte er im Nachwuchs von Red Bull Salzburg mehrere Trainerstationen durchlaufen.