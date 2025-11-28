U17-Wunderteam landet in Wien: Großer Empfang am ÖFB-Campus

Sie kehren als Helden zurück: Österreichs U17-Team landet nach dem historischen WM-Finale in Wien und wird am Samstag am ÖFB-Campus gefeiert. Fans können die Vizeweltmeister bei einem großen Empfang hautnah erleben.

Es wird ein Abend voller Stolz: Zwei Tage nach der knappen Finalniederlage in Doha empfängt der ÖFB seine U17-Auswahl in Wien. Die Pressekonferenz beginnt am Samstag um 17.00 Uhr am ÖFB-Campus, anschließend fährt der Teambus vor. Ab 18.00 Uhr wird das Team im Stadion am Gelände präsentiert. Der Zutritt ist limitiert, eine Anmeldung ist nötig.

© ÖFB/Andreas Pichler

Silber, Rekorde und ein Team mit „extremem Spirit“

Das U17-Team hat mit dem Finaleinzug bei der WM in Katar Geschichte geschrieben. Trotz des 0:1 gegen Portugal überwog Stolz. „Ich bin sehr, sehr stolz auf diese Truppe. Sie hat Unglaubliches geleistet“, sagte Teamchef Stadler. Seine Mannschaft kassierte im gesamten Turnier nur zwei Gegentore, sieben Spiele wurden gewonnen.

Kapitän Pokorny sprach von „Wahnsinn“, was das junge Team erreicht habe. Tormann Daniel Posch haderte mit dem entscheidenden Treffer im Finale, der trotz VAR wegen Abseits umstritten blieb. Österreich fand erst nach der Pause besser ins Spiel und kam durch Daniel Frauscher sogar zu einem Stangenschuss.

Moser als Torschützenkönig und Mahnung von Pröll

Johannes Moser krönte sich mit acht Treffern zum Torschützenkönig des Turniers. Auch externe Experten lobten die ÖFB-Auswahl. FIFA-Analyst Pascal Zuberbühler sprach von einer „Rieseneinheit“ mit klarer Struktur. Stadler hob den „extremen Teamspirit“ hervor, der das Team getragen habe.

Rekordquote: Österreich fieberte vor den TV-Geräten mit

Die Begeisterung zeigte sich auch im Fernsehen. Bis zu 1,248 Millionen Fans verfolgten das Finale gegen Portugal live im ORF. In der zweiten Halbzeit sahen 1,078 Millionen zu, ein Marktanteil von 50 Prozent. Es war die meistgesehene Nachwuchs-Partie in der ORF-Geschichte – und das stärkste Vorabendspiel seit dem WM-Finale 2022.

Blick nach vorn

Viele Spieler stehen bereits im Erwachsenenbereich auf dem Platz. Der Übergang in den Profifußball wird zur nächsten Herausforderung. Wie der Erfolg von heute später im A-Team Wirkung zeigt, bleibt offen. Die Begeisterung aber ist da – und soll beim Empfang in Wien noch einmal spürbar werden.

ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll lobte: „Ganz Österreich kann stolz sein.“ Gleichzeitig warnte er vor Selbstzufriedenheit: „Wir dürfen nicht nachlassen, das Tempo ist hoch.“