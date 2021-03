Wunder-Demir weiter im Höhenflug

Rapid-Erfolge, Millionen-Abschied &Team-Debüt - Yusuf Demir ist nicht zu bremsen.

Am 2. Juni feiert Demir seinen 18. Geburtstag. Einen, den er wohl nicht mehr bei Rapid verbringt. Wie ÖSTERRREICH erfuhr, sind die Gespräche mit Dortmund weit fortgeschritten. Ablöse? Bis zu 10 Mille. Seine erste Einberufung ins ÖFB-Team wird den Marktwert des frischgebackenen oe24-Fußballers des Jahres weiter nach oben schrauben. Demir könnte auch noch für das Heimatland seiner Eltern, die Türkei, auf laufen. Bis zum 21. Lebensjahr darf er dafür aber nur drei Länderspiele für den ÖFB absolviert haben.

© oe24 ÖSTERREICH-Reporter Scheichl übergab Demir die oe24-Trophäe

Eines scheint gewiss: Demir hat eine große Karriere vor sich. "Er hat einen Goldf uß", schwärmt Trainer Didi Kühbauer. Seine Technik, sein linker Fuß und seine Größe (1,73m) erinnern an Lionel Messi. "Unglaublich, was er in seinem Alter drauf hat", so Rapids Maxi Ullmann.