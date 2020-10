Heißer Herbst für ÖFB-Team

Auf unser Nationalteam kommt bis Mitte November ein dichtes Programm zu.

Am Mittwoch steht die ÖFB-Elf gegen Griechenland auf dem Prüfstand. Dann geht es Schlag auf Schlag weiter: Bis zum 18. November stehen innerhalb von lediglich fünfeinhalb Wochen gleich sechs Nations-League-Kracher auf dem Programm.

Baumgartlinger & Co. zwei Mal auswärts gefordert

Am kommenden Sonntag steht die Auswärtspartie gegen Nordirland an. "Sie werden viele lange Bälle spielen, da geht es um die zweiten Bälle, ähnlich wie gegen Norwegen", weiß Teamchef Foda. Schon am Freitag erfolgt der Abflug nach Belfast, am Montag nach dem Spiel geht es direkt nach Bukarest weiter. Dort hat unser Team am 14. Oktober gegen Rumänien Chance zur Revanche für die 2:3-Heimpleite von September.

Nach einem Monat Pause steigt Mitte November mit einem Heimdoppel gegen Nordirland (15.11.) und Norwegen (18.11.) der Showdown in Gruppe B1. Mit dem Gruppensieg peilt unser Team den Aufstieg in die A-Liga an!