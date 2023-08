Rapid erwartet heißes Duell gegen Debrecen

Rapid Wien bekommt es in der dritten Qualifikationsrunde der Fußball-Conference-League mit Debrecen zu tun.

Die Ungarn setzten sich am Donnerstag in der zweiten Qualifikationsrunde gegen Alashkert FC aus Armenien im Elfmeterschießen durch. Das Hinspiel am 10. August findet in Wien statt, eine Woche später geht es für die Hütteldorfer nach Debrecen fast an der rumänischen Grenze.

Debrecen hatte das Auswärtsspiel mit 1:0 gewonnen, musste im Heimspiel aber kräftig zittern. Alashkert lag mit 2:0 in Führung, Balazs Dzsudzsak (77.) schoss das Match in die Verlängerung, in der die Gäste nur noch zu zehnt waren. Dennoch gelang Debrecen kein Treffer. Im Elfmeterschießen setzten sich die Ungarn aber mit 3:1 durch.

Besonders brisant könnte das Aufeinandertreffen der beiden Fanlager werden. Seitens Rapid besteht eine weit bekannte Freundschaft zu Ferencvaros Budapest. Deren Unterstützer wiederum haben erst vor wenigen Jahren für Schlagzeilen gegen den jetztigen Rapid-Gegner gesorgt. 2017 kam es zwischen den beiden Fanlagern im Rahmen eines Meisterschaftsspieles sogar zu einer Messerstecherei. Die Polizei wird für den Eurofight in Alarmbereitschaft gesetzt sein.