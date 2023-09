Real trifft auch Königsklassen-Debütant Union

Was für ein Kracher für alle Fans von Union Berlin. Das erste Spiel in der Champions League in der gesamtem Vereinsgeschichte findet am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) ausgerechnet gegen Rekordtitelträger Real Madrid statt.

2019 schaffte Union Berlin den Sprung in die deutsche Bundesliga. Vier Jahre später qualifizierten sich die Eisernen als Tabellenvierter der vergangenen Saison erstmals für die Königklasse. Zudem findet das Debüt (ab 18.15, im Sport24-Liveticker) nicht irgendwo statt, sondern ausgerechnet im erneuerten Bernabeu Stadion. Eine echte Hammeraufgabe für die Truppe von Coach Urs Fischer. 13 Mal sind die "Königlichen" mit einem Heimspiel in die Gruppenphase gestartet und haben zwölf dieser Matches gewonnen. Lediglich Schachtjor Donezk ist es vor zwei Jahren gelungen, zum Auftakt der Champions League in der spanischen Hauptstadt zu gewinnen. Dazu kommt, dass der Champions-League-Sieger von 2022 als klarer Favorit zählt. Denn auch in der Liga sind die Spanier mit fünf Siegen in fünf Spielen nicht zu bremsen. Dennoch überwiegt die Vorfreude bei den Berlinern. Vor allem bei Kapitän Christopher Trimmel, der im Kracher-Spiel auf ÖFB-Star David Alaba trifft: "Das ist eine einmalige Geschichte. Wir freuen uns drauf", sagte der Burgenländer. Auch Union-Verteidiger Robin Gosens, der im Juni noch mit Inter Mailand im Finale gegen Manchester City (0:1) stand, meinte: "Ehrfurcht und Angst brauchen wir nicht. Das sind einmalige Erfahrungen, auf so einer Bühne zu spielen. Das darf nicht jeder." Italien-Legende Bonucci vor Debüt gegen Real Doch ausgerechnet auf Abwehrboss Robin Knoche muss Union Berlin bei seiner Champions-League-Premiere verzichten. Der 31-Jährige reiste aufgrund einer Verletzung nicht nach Madrid. Wie lange Knoche ausfällt und welche Verletzung sich der 31-Jährige zugezogen hat, teilte Union nicht mit. Blickt man jedoch in die Vergangenheit, ist der Ausfall kein gutes Omen für den Bundesligisten. Seit 2020 verpasste Knoche nur drei Pflichtspiele. Diese drei Duelle gingen alle für die Berliner verloren. Ersatz-Mann Leonardo Bonucci soll das im Kracher gegen Real vermeiden. Der italienische Europameister war vor gut zwei Wochen von Juventus Turin zu Union gewechselt. Fischer bezeichnete einen Einsatz Bonuccis als «eine Möglichkeit». Eine sehr gute Möglichkeit. Denn kein anderer Spieler in Unions Kader verfügt über so viel Champions-League-Erfahrung wie Bonucci. Der Innenverteidiger absolvierte für seinen Ex-Klub Juventus Turin 84 Partien in der Königsklasse. Bei der "Alten Dame" war die Italien-Legende aussortiert worden, durfte nicht mit der Mannschaft trainieren. Wegen dieses Umgangs klagt Bonucci nun sogar auf Schadensersatz.