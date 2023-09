Rekordmeister Rapid streicht Wien aus Namen

Die Bezeichnung SK Rapid Wien hat offiziell endgültig ausgedient.

Wie die Hütteldorfer bekannt gaben, nennt sich der Rekordmeister ab sofort SK Rapid und streicht damit den Zusatz "Wien" aus dem Namen. Pressechef Peter Klingelmüller erklärt: „Wir werden uns nie beschweren, wenn jemand ‚Wien‘ dazuschreibt, weil wir stolze Wiener sind. Es wird auch so bleiben, wir sind der Wiener Verein.“ Der Klarname lehnt sich an den internationalen Trend (z. B. Arsenal statt Arsenal London) an. Die offizielle Bundesliga-Seite führt die Grün-Weißen bereits unter dem neuen Klarnamen.

SK Rapid seit 1899

Ein Blick in die Vereins-Chronik verrät: Der Sportklub Rapid wurde im Jahre 1897 als „1. Wiener Arbeiter-Fußball-Club“ ins Leben gerufen. Den Namen Rapid übernahm der Klub bereits am 8. Jänner 1899; die ursprünglich blau-roten Farben wurden sechs Jahre später durch die heutigen ersetzt. Der Verein errang bisher 32 Meistertitel in Österreich und ist damit Rekordmeister. 2023 schließt sich durch die Namen-Anpassung der Kreis für den beliebtesten Klub Österreichs.