Ronaldo schenkt Mini-Flitzerin sein Trikot

Nach dem torlosen WM-Qualifikationsspiel zwischen Portugal und Irland (0:0), kam es zur wohl schönsten Szene des Abends. Einem jungen Mädchen gelang es, an etlichen Sicherheitskräften vorbei Richtung Ronaldo zu laufen und wollte ihrem Star gleich mal um die Arme fallen. Die Ordner wollten den kleinen Fan noch zurückhalten, doch Ronaldo bewies ein Herz und signalisierte den Sicherheitskräften Abstand!

⚽ always finds a way to make us go! ????#Ronaldo #IREPOR pic.twitter.com/5RLTp5ZRm5