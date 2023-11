Verwirrung um 'Last Dance'' von Messi und Ronaldo

Ein letztes Duell zwischen Messi und Ronaldo wurde für den Februar 2024 angekündigt. Doch es herrscht Verwirrung.

Das Duell zwischen Ronaldos Al-Nassr und Messis Inter Miami wurde gestern für Februar 2024 angekündigt. Beide Teams sollen im Rahmen des "Riyadh Season Cup" in einem Freundschaftsspiel aufeinandertreffen.

The Last Dance

مباراة تاريخية تجمع أساطير كرة القدم رونالدو و ميسي



نادي انتر ميامي يلعب ضد نادي النصر في بطولة كأس موسم الرياض… ⚽❤️????????



في المملكة ارينا ???? Feb 2024



It's the last dance of football greatness! ????

Ronaldo vs Messi clash on the pitch.



Watch Inter Miami FC… pic.twitter.com/3aHtVGtFQI — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 21, 2023

"Das ist 'The Last Dance' der Fußball-Legenden! Ronaldo und Messi treffen auf dem Platz aufeinander", so Al-Sheikh. Doch die Saudis dürften wohl ein wenig voreilig gewesen sein. Denn Inter Miami will von dem Testspiel zwischen Ronaldo und Messi "noch" nichts wissen.

"Heute wurde eine Ankündigung verbreitet, dass Inter Miami im Riyadh Season Cup antritt. Das ist falsch. Wir befinden uns noch in Gesprächen, um festzulegen, wie unser Vorbereitungsplan 2024 aussieht. Wir freuen uns darauf, unsere Spieler auf der ersten internationalen Tour von Inter Miami zu präsentieren. Diese wird in den kommenden Wochen vorgestellt," so der Verein.