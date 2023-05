Salzburg ist fast durch, aber....

oe24-Insider Frenkie Schinkels fiebert dem Liga-Showdown am Sonntag entgegen.

Nach dem Kracher zwischen Manchester City und Real Madrid fällt es schwer, diese Euphorie mit zu unserem Liga-Finale zu nehmen. Wobei: Das vorgezogene Finale Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz ist da Beste, was wir seit langem geboten bekamen. So sehr ich mir allerdings wünschen würde, dass Sturm nach dem Cup-Sieg weiter auf der Erfolgswelle surft: Dass Salzburg noch etwas anbrennen lässt, ist angesichts des Kaders und der Professionalität, mit der die Bullen ans Werk gehen, nur schwer vorstellbar. Selbst bei einem Sieg von Sturm würde Salzburg im letzten Spiel wohl alles klar machen.

Tabakovic um Torjäger- Krone und Millionen

ALLERDINGS: Spätestens am letzten Spieltag am 3. Juni muss Salzburg zur Wiener Austria. Für die Truppe von Michael Wimmer geht es um die Vormacht in Wien und den im Hinblick auf Europa-Millionen so wichtigen 4. Platz. Vergessen wir nicht: Die Austria hat Tabakovic, der in diesem Frühjahr alles in Grund und Boden schießt. Der will unbedingt die Torjäger-Krone – und davon profitiert auch die Austria.