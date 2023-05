Am Sonntag steigt der Liga-Gipfel zwischen Sturm und Salzburg. Obwohl die Bullen zum zehnten Mal in Serie Meister werden können findet der Showdown nicht vor ausverkauftem Haus statt.

Macht Salzburg am Sonntag gegen Sturm (ab 17 Uhr im Sport24-Liveticker) alles klar oder können die Grazer die Meisterschaft drei Runden vor Schluss noch einmal so richtig spannend machen? In der Red-Bull-Arena werden rund 17.000 Fans Zeuge des Bundesliga-Showdowns. Doch genau das sorgt vor dem Gipfeltreffen für viel Wirbel. Denn in Wals-Siezenheim hätten sogar knapp 30.000 Zuschauer Platz, allerdings wollen die Bullen das Ticket-Kontigent nicht erhöhen.

Der Fansektor der Steirer war mit 1.600 Tickets in windeseile ausverkauft. Die Blackies versuchen den Liga-Rivalen weiterhin davon zu überzeugen, auch den oberen Rang für die Fußball-Begeisterten des Landes zu öffnen, oder zumindest das Karten-Kontigent für den Verfolger zu erhöhen. Doch der Serienmeister gibt nicht nach.

Offiziell meint Salzburg-Geschäftsführer Stefan Reiter in den "Salzburg Nachrichten": „Wir haben all unsere Bundesliga-Topspiele unter diesen Voraussetzungen durchgeführt und werden das Set-up auch nicht ändern, weil es gut funktioniert und erfolgreich ist. Wir freuen uns über das große Faninteresse und die steigenden Zuschauerzahlen.“

Vorbild: Cup-Finale

Heißt: Offiziell wird die Arena als ausverkauft vermeldet, sobald 17.218 Tickets abgesetzt wurden. Und das obwohl 12.300 Sitze frei bleiben. Der zweite Rang wird nur noch für die Champions-League-Spiele geöffnet. Aus Sturm-Kreisen hört man, dass die Bullen Angst vor einem Auswärtsspiel in der eigenen Arena haben. Denn die Nachfrage aus der Steiermark ist enorm. Graz ist im Fußball-Fieber, träumt vom ersten Meistertitel seit 2011.

Bei jedem anderen Liga-Verein wäre ein ähnlicher Showdown seit Tagen ausverkauft, nicht so in Salzburg. Hier erhalten die 10.000 Dauerkartenbesitzer laut Reiter ein Vorkaufsrecht, ehe man im freien Verkauf zuschlagen kann. Bislang gibt es noch freie Plätze, Sturm-Fans, die ebenfalls die Reise in die Mozartstadt antreten wollen bei einem möglichen Coup unterstützen wollen, haben noch die Chance, auch wenn sie nicht beim harten Kern stehen können.

© GEPA ×

Wie stimmungsvoll ein Spitzenspiel im heimischen Fußball sein kann, weiß man spätestens seit dem Cup-Finale zwischen Rapid und Sturm vor zwei Wochen. Die Bilder aus Klagenfurt sorgten international für Aufsehen. Jeder, der im Stadion war. bekommt heute noch Gänsehaut wenn er daran denkt.