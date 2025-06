Schweigeminute, ÖFB-Team spielt heute mit Trauerflor

Der Amoklauf in Graz mit 10 Toten hat auch Auswirkungen auf das heimische Nationalteam.

Bei der WM-Quali in San Marino wird es eine Schweigeminute geben, das ÖFB-Team wird mit Trauerflor für die zehn Todesopfer in Graz auflaufen.

"In diesen schmerzlichen Stunden sind wir mit unseren Gedanken bei den Angehörigen und Betroffenen. Viel Kraft in dieser schweren Zeit!", teilte der ÖFB mit.

Bei einer Attacke in einer Grazer Schule in der Dreierschützengasse sind am Dienstagvormittag zehn Menschen gestorben. Das bestätigte nun auch die Polizei offiziell. Unter den Toten befanden sich Schüler und zumindest eine erwachsene Person.

Auch der mutmaßliche Täter ist darunter. Dutzende weitere Personen sind verletzt und teilweise auch schwer verletzt. Sie wurden auf mehrere Krankenhäuser aufgeteilt und sind teils in kritischem Zustand.

Laut ersten Informationen der Polizei zufolge dürfte der Täter allein gehandelt haben. Medienberichten zufolge soll es sich um einen 22-jährigen ehemaligen Schüler handeln, der sich gemobbt gefühlt habe.