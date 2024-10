So will Team Haaland stoppen

Am Sonntag (20.45 Uhr) soll gegen Norwegen zweiter Dreier folgen.

Linz. Die Durststrecke ist vorbei! Nach drei sieglosen Spielen meldet sich das ÖFB-Team mit einem Knall zurück. In der Nations League fegte die Elf von Teamchef Ralf Rangnick Kasachstan mit 4:0 vom Platz – ein echtes Ausrufezeichen zur perfekten Zeit! Denn bereits morgen (20.45 Uhr/live auf ORF1) steigt der nächste Kracher: Spitzenreiter Norwegen kommt nach Linz! Die Wikinger führen die Gruppe B3 mit drei Punkten Vorsprung an. Doch Österreich ist in Lauerstellung und könnte mit einem weiteren Dreier einen großen Schritt Richtung Gruppensieg machen. Zumal die Skandinavier Slowenien mit 3:0 abgefertigt haben.

Norwegen-Heimsieg liegt 45 Jahre zurück

„Wir waren 90 Minuten immer auf dem Gaspedal“, lobte Rangnick die Performance gegen Kasachstan. Die kommende Aufgabe gegen die Nummer 47 der FIFA-Weltrangliste ist aber freilich eine andere Hausnummer. Vor allem wegen Ex-Salzburger Erling Haaland, der sich mit seinem Doppelpack (7., 62.) gegen Slowenien mal wieder in die Geschichtsbücher eintrug (siehe rechts). Darüber hinaus bekommen es Marko Arnautovic und Co. mit keinem Lieblingsgegner zu tun. Der letzte rot-weiß-rote Heimsieg gegen Norwegen liegt nämlich bereits 45 Jahre zurück. Am 29. August 1979 triumphierten die Österreicher dank Toren von Kurt Jara, Herbert Prohaska, Willy Kreuz und Hans Krankl vor 40.000 Zuschauern in Wien mit 4:0. Seither gab es in sechs Vergleichen drei Niederlagen, zwei Remis und einen 2:1-Auswärtserfolg 2020.

Duell bereits seit Juli restlos ausverkauft

Aber natürlich hat Mastermind Rangnick bereits eine Strategie entwickelt, den Heimfluch zu beenden. „Natürlich haben die Qualität vorne, das haben wir gesehen. Aber wenn man immer wieder Druck macht, dann wird es sicherlich ein sehr spannendes und heißes Spiel“, betonte der 66-Jährige. Und auch Philipp Lienhart, auf dessen Konto das 2:0 ging, zeigte sich zuversichtlich: „Wir stehen für Vollgas-Fußball, da brauchen wir in jedem Spiel 100 Prozent. Dann sind wir für jeden Gegner unangenehm.“ An mangelnder Fanbegeisterung wird es jedenfalls nicht liegen – das Hammer-Duell auf der Gugl ist bereits seit Juli restlos ausverkauft.

Mission Heimsieg: Arnie führt die Offensive an

Ganz nach dem Motto „Never change a winning team“ möchte man Haaland & Co. bezwingen. Alexander Prass fehlt zwar nach seiner zweiten gelben Karte, für ihn kehrt jedoch der gegen Kasachstan gesperrte Phillipp Mwene als Linksverteidiger zurück. Im Tor sollte nach dem ÖFB-Comeback von Alexander Schlager wieder EM-Goalie Patrick Pentz den Platz einnehmen. Ein Einsatz von Michael Gregoritsch erscheint nach einem grippalen Infekt weiterhin äußerst fraglich. Stattdessen wird Marko Arnautovic im Sturm das Zepter übernehmen. Junior Adamu nimmt vorerst als „Joker“ auf der Bank Platz, doch sein Team-Comeback nach 16 Monaten zeigte, dass der Freiburg-Profi das Potenzial hat, frischen Wind ins Spiel zu bringen.