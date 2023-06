St. Pölten kennt Gegner für Champions-League-Quali

Die Fußball-Frauen des SKN St. Pölten haben eine machbare erste Hürde auf dem Weg in die Gruppenphase der Champions League vor sich.

Wie die Auslosung am Freitag in Nyon ergab, trifft die Truppe von Trainerin Liese Brancao in der ersten Qualifikationsrunde am 9. September im Rahmen eines Miniturniers (Ort noch offen) auf den Sieger des Duells zwischen Griechenlands Meister PAOK Saloniki und dessen Luxemburger Pendant Racing Union Luxemburg.

Gelingt St. Pölten, das in der ersten Runde gesetzt war, der Aufstieg, gibt es in der letzten Qualifikationsrunde des Meisterwegs mit Hin- und Rückspiel am 10./11. und 18./19. Oktober ein da capo. Die Auslosung findet am 15. September in Nyon statt. 2022 hatten die "Wölfinnen" ebenfalls über diesen Weg erstmals die Qualifikation für die Gruppenphase der Königsklasse geschafft.

Schwieriger gestaltet sich die Aufgabe für das Team von Vizemeister Sturm Graz. Die Steirerinnen, die ungesetzt im Topf lagen, müssen sich beim Miniturnier des "Nicht-Meister-Weges" erst gegen Twente Enschede durchsetzen, ehe der Sieger aus Levante (ESP) gegen Stjarnan (ISL) wartet.