Sturm Graz holte norwegischen U21-Teamstürmer Jatta

Fußball-Vizemeister Sturm Graz hat den norwegischen U21-Teamstürmer Seedy Jatta verpflichtet.

Wie die Steirer am Donnerstag bekanntgaben, kommt der 20-Jährige von Valerenga Oslo und erhält einen "langfristigen" Vertrag. Für Valerenga absolvierte Jatta in der laufenden Ganzjahres-Meisterschaft 17 Spiele, in denen ihm 5 Tore und 2 Assists gelangen. Jatta soll die Nachfolge des im Sommer abgewanderten Emanuel Emegha antreten.

"Wir wollten unserem Angriff noch einen Spieler mit einem klaren Profil hinzufügen, welches uns eine weitere Facette und weitere Möglichkeiten gibt", erklärte Sturms Sportdirektor Andreas Schicker. "Mit Seedy Jatta konnten wir unsere absolute Wunschlösung für diese Rolle realisieren."