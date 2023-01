Fix: Teixeira stürmt ab sofort in Graz

Fußball-Vizemeister Sturm Graz hat am Samstag die Verpflichtung von Bryan Teixeira bekanntgegeben.

Der vielseitig einsetzbare Offensivspieler wechselte von Bundesliga-Konkurrent Austria Lustenau an die Mur und unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Der 22-jährige Teixeira ist aktueller A-Teamspieler der Kapverden, ausgebildet wurde er in Frankreich bei Clermont Foot.

Der Rechtsfuß passe voll in das Anforderungsprofil des Tabellenzweiten, sagte Sportdirektor Andreas Schicker. "Er ist technisch stark, hat eine gute Geschwindigkeit mit dem Ball und ist extrem torgefährlich, verliert dabei aber auch nicht das Auge für den Mitspieler, wie seine Scorerwerte für Lustenau belegen", erklärte Schicker. Im Bundesliga-Herbst verbuchte Teixeira in 16 Spielen sechs Tore und sieben Assists. "Ich bin überzeugt davon, dass Sturm der perfekte Club für den nächsten Schritt in meiner persönlichen Entwicklung ist", sagte der Spieler. "Sturm hat fantastische Fans, ist ein absoluter Top-Verein in Österreich und hat auch international bewiesen, was in diesem Club steckt."