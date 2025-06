Teurer als Wirtz – Bayern heiß auf "unverkäuflichen" Milan-Star

Der FC Bayern München zeigt weiterhin Interesse an Rafael Leao von AC Mailand.

Laut der „Gazzetta dello Sport“ steht der portugiesische Flügelspieler auf der Liste der wichtigsten Transferziele des deutschen Rekordmeisters. Ein offizielles Angebot wurde bislang jedoch nicht unterbreitet.

AC Mailand hat Leao als unverkäuflich erklärt. Trainer Massimiliano Allegri und Sportdirektor Igli Tare sehen ihn als zentralen Spieler für die Zukunft des Vereins.

175 Millionen Euro

Ein Wechsel wäre demnach nur möglich, wenn ein Verein die festgelegte Ausstiegsklausel in Höhe von 175 Millionen Euro aktiviert – eine Summe, die für den FC Bayern und andere Interessenten als unrealistisch gilt.

Trotzdem stehen die Bayern-Bosse laut „Sky“ in Kontakt mit Leaos Umfeld, um mögliche Wechseloptionen auszuloten. Allerdings gibt es Bedenken hinsichtlich seiner Mentalität und Konstanz. „Sky“-Reporter Florian Plettenberg zog Parallelen zu Leroy Sané und äußerte Zweifel an Leaos Eignung für den FC Bayern, insbesondere in Bezug auf seine Defensivarbeit und Leistungsbereitschaft in Drucksituationen.

Angesichts dieser Faktoren bleibt abzuwarten, ob der FC Bayern seine Bemühungen um Leao intensivieren wird oder sich nach alternativen Verstärkungen für die Offensive umschaut.