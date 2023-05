Union Berlin greift nach historischem Champions-League-Coup

Union Berlin will sich Traum von der Champions League erfüllen.

Für Union Berlin ist die erstmalige Teilnahme an der Champions League zum Greifen nahe. Die Mannschaft rund um ÖFB-Legionär und Kapitän Christopher Trimmel hat die Teilnahme an der Königsklasse in der eigenen Hand. Am Samtag (ab 15.30 Uhr im Sport24-Liveticker) soll auswärts bei den abstiegsbedrohten Hoffenheimern der 18. Saisonsieg (Vereinsbestmarke) gelingen. „Es geht für beide Mannschaften um viel. Wir wollen etwas mitnehmen, dafür benötigen wir eine sehr gute Leistung“, weiß Union-Trainer Urs Fischer. An eine mögliche CL-Teilnahme denkt er noch nicht: „Der Konjunktiv interessiert mich nicht. Der Fokus ist auf die nächste Aufgabe Hoffenheim gerichtet. Dann schauen wir weiter.“

Im Kampf um den Ligaverbleib wäre bei einer Niederlage oder einem Unentschieden von Hertha BSC gegen den VfL Bochum am Samstag der Hauptstadtclub nicht mehr zu retten. Auch ein Sieg reicht den Berlinern nicht, wenn gleichzeitig Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt und am Sonntag der VfB Stuttgart in Mainz gewinnt. Stuttgart steigt in der vorletzten Runde sicher ab, wenn das Team in Mainz verliert und Schalke zuvor am Samstag gegen Frankfurt, Bochum in Berlin sowie Hoffenheim gegen Union Berlin gewonnen haben.