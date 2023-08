WAC hat gegen Lustenau ersten Heimsieg im Visier

Am Samstag kommt es zum bereits fünften Duell in fünf Monaten zwischen dem WAC und Austria Lustenau.

Beide Teams hatten unter der Woche vor dem erneuten Wiedersehen am Samstag (ab 17 Uhr im Sport24-Liveticker) maue Vorstellungen aufzuarbeiten. Der Wolfberger AC entkam mit einem glücklichen Punkt aus dem Kärntner Derby in Klagenfurt, Lustenau unterlag der Wiener Austria klar mit 0:2. Die Partie der 3. Runde ist gleichzeitig ein Dankesspiel für die Einsatzhelfer der Hochwasser-Katastrophe in Kärnten.

Das 2:2 im Nachtragsspiel in Klagenfurt ließ Manfred Schmid am Mittwoch erstmals in dieser Saison verärgert zurück. Zerfahren, unsicher, ungenaues Passspiel, nicht vorhandenes Positionsspiel, stand auf der Mängelliste des WAC-Trainers. Nachvollziehbar, dass Schmid gegen Lustenau ein "ganz anderes Gesicht" sehen will. "Wir haben uns vor allem in der Körpersprache, im Zweikampfverhalten die Schneid' abkaufen lassen. Da müssen wir dagegenhalten. Und dann möchte ich natürlich wieder unser Spiel sehen, wo in Ballbesitz jeder bereit ist, Verantwortung zu übernehmen", sagte Schmid.

Man habe sich in der kurzen Zeit zwischen den Matches aber auch an positiven Sachen festgehalten. "Das Beste ist, dass wir bei einem Spiel, wo nicht alles perfekt gelaufen ist, gepunktet haben", sagte Schmid und erinnerte an die gezeigte Comeback-Qualität, als sein Team von 0:1 auf 2:1 gestellt hat. "Das war vor einigen Monaten beim WAC noch nicht der Fall." Mit verantwortlich dafür sei auch die gute "Kaderqualität". Im Angriff kommt eventuell schon gegen Lustenau eine weitere Option hinzu. Der Ivorer Mohamed Bamba durfte sich am Freitag seine Rot-Weiß-Rot-Karte abholen.

Heimfluch gegen Ländle-Elf

Gegen Lustenau blieb der WAC im Vorjahr zuhause bei drei Versuchen (zwei Niederlagen, ein Remis) sieglos. Der einzige Heimsieg gelang den Kärntnern im November 2010 in Liga zwei (4:2). Ungeachtet der mageren Bilanz wird auf eine stimmungsvolle Kulisse in der Lavanttal-Arena gehofft. Als Dank lädt der WAC gemeinsam mit dem Land Kärnten die Hochwasser-Einsätzkräfte und -Helfer zum Spiel samt Freigetränk ein.

Lustenaus torgefährlichster Mann wird nicht zu sehen sein. Lukas Fridrikas, der fünf der jüngsten neun Lustenauer Tore erzielt hat, fällt wegen einer Schambeinentzündung für unbestimmte Zeit aus. "Ausfälle gehören zum Fußball dazu, jetzt liegt es an den anderen, für uns Tore zu erzielen", betonte Trainer Markus Mader. Sein Team unterlag nach einem 2:2 zum Auftakt zuletzt der Wiener Austria zuhause 0:2. Mader dazu: "Fakt ist, wir müssen uns gegen den WAC in allen Bereichen steigern, dann sind auch Punkte möglich."

Technische Daten und mögliche Aufstellungen

Wolfsberger AC - SC Austria Lustenau

Wolfsberg, Lavanttal-Arena

Schiedsrichter: Gishamer

Saisonergebnisse 2022/23: 3:1 (a), 0:1 (h), 3:1 (a), 2:2 (h), 1:2 n.V. (h/EC-Halbfinal-Play-off)

WAC: Bonmann - Baumgartner, Piesinger, Kennedy, Scherzer - Leitgeb, Altunashvili - Ballo, Omic, Rieder - Boakye

Es fehlt: Novak (Knie)

Lustenau: Schierl - Mätzler, Maak, Grujcic - Anderson, Rhein, Surdanovic, Diallo - Schmid, Cisse, Diaby

Es fehlt: Fridrikas (Schambeinentzündung)