WAC sorgt sich nur um Sturm-Flaute

2:0 - WAC setzt sich mit Sieg in Altach vorne fest Der WAC feiert zum Auftakt des Spieltages in der Quali-Gruppe einen ungefähredeten 2:0-Sieg in Altach. Während die Hausherren am Samstag die Rote Laterne von Ried überreicht bekommen könnten, machen die Wölfe Druck auf die Top-Klubs aus Lustenau und Tirol.