Wahnsinn: Lazio-Keeper trifft in letzter Sekunde

Unglaubliche Szenen spielten sich am Dienstag im Olimpico ab. In letzter Sekunde der Nachspielzeit erzielte Lazio Rom am Dienstag im Champions-League-Kracher gegen Atletico Madrid den 1:1-Ausgleichstreffer. Jedoch traf kein Spieler sondern Torwart Ivan Provedel.

Alles schien perfekt für Atletico Madrid. Bis Luis Alberto, in der bereits abgelaufen Nachspielzeit, eine letzte Flanke in den Strafraum schlug und der aufgerückte Lazio-Keeper Provedel sensationell den Ausgleich köpft. Der Jubel im Olimpico kannte danach keine Grenzen mehr. “Eine Sauerei! Es ist ein großartiges Gefühl und ich habe es noch nicht verarbeitet", scherzte der italienische Torhüter nach seinem Treffer. Damit schaffte es der 29-Jährige als erst zweiter Goalie in der Königsklasse ,aus dem Spiel heraus zu treffen. Zuvor gelang dies nur dem Türken Sinan Bolat für Standard Lüttich im Jahr 2009.