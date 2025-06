Wer braucht Messi, Neymar und Mbappé?

Für oe24-Experte Frenkie Schinkels hat PSG-Trainer Luis Enrique eine Mannschaft geformt, die noch lange den Ton angeben wird.

Paris Saint Germain ist ein mehr als würdiger Champions-League-Sieger. Was uns die beeindruckende Finalvorstellung nach den gescheiterten Anläufen mit Messi, Neymar und Mbappé zeigte? Der Star ist die Mannschaft – und der Trainer. Wobei es auch dieser Truppe nicht an der nötigen Qualität mangelt.

PSG-Tainer Luis Enrique hat alles richtig gemacht

Trainer Luis Enrique ist für mich ein Genie. Er hat es sogar geschafft, dass sich ein Dembelé unterordnet. Zu Matchwinnern wurden junge, hungrige Spieler wie die Torschützen Doué und Mayulu.

Wurde am Samstag eine neue Ära eingeläutet? Ich sage: JA! Wenn PSG hungrig bleibt, am Trainer festhält und weiter so gut einkauft, dann kann diese Mannschaft über Jahre mit den Ton angeben.

Inter-Trainer Simone Inzhagi hat alles falsch gemacht

Was für ein Gegensatz zu Inter mit dem 36-jährigen Marko Arnautovic, der von der Bank aus zusehen musste, wie alles den Bach runter ging. Was für ein Albtraum-Saisonende mit dem in der letzten Runde verspielten Meistertitel und dem bitteren Cup-Aus gegen Stadtrivale AC Milan.

In der Champions-League Finalnacht spürte Trainer Simone Inzhagi nach dem 0:2 zur Pause, dass nichts mehr zu holen war. Mit zwei zusätzlichen Verteidigern wollte er Schadensbegrenzung betreiben. Sogar dieses Experiment ging schief.