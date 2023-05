oe24-Kolumnist Frenkie Schinkels spricht über das 340. Wiener Derby am Sonntag.

Ja, schon wieder Derby! Freuen wir uns darauf, das Erzrivalen-Duell ist das Beste, was der heimische Fußball zu bieten hat. Das letzte Derby war ein echter Kracher, das 3:3 macht Lust auf mehr. Ich hoffe, dass wir am Sonntag am Verteilerkreis einen ähnlichen Leckerbissen geboten bekommen – wie zuletzt im April. Da lieferten sich beide Klubs ein Duell auf hohem Niveau ab, es war fair, und Zuschauer gingen toll mit – genau das wollen wir sehen!

Dass Rapid und die Austria z. B. gegen Salzburg oder Sturm oft viel schlechter aussehen als beim Derby, liegt nicht an der Wiener Mentalität, sondern daran, dass sich beide Klubs sehr ähnlich sind.

Zwischen Stürmer und Tor ist wenig los

Beide leben von einem Top-Stürmer (Burgstaller bzw. Tabakovic). Beide haben einen soliden Tormann. Dazwischen ist nicht viel los. Und ich fürchte, das wird noch einige Zeit so bleiben. Allerdings gibt das dem Derby noch mehr Bedeutung. Am Sonntag geht’s leider nicht um den Meister. Es geht einzig und allein um die Frage: Wer ist der bessere Klub in Wien?