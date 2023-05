Nach Belgrad-Trip von Austria-Bossen: Das ist der Dragovic-Plan

Austrias Sport-Bosse Jürgen Werner und Manuel Ortlechner lassen nichts unversucht, um Vereinsikone Aleksandar Dragovic im Sommer wieder an den Verteilerkeis zu locken. Doch die Veilchen haben im Tauziehen um den hundertfachen Teamspieler viel Konkurrenz.

Aleksandar Dragovic und Austria Wien: Das Transfer-Märchen, das sich kein Fußball-Romantiker besser hätte ausdenken können, könnte im Sommer Wirklichkeit werden. Bereits im Vorjahr hat Erzrivale Rapid mit der Rückhol-Aktion von Guido Burgstaller gezeigt, dass eine solch emotionale Heimkehr nicht nur die Fans versöhnt, sondern auch dem Verein sportlich enorm weiterhelfen kann. Und mit Dragovic haben Jürgen Werner und Manuel Ortlechner ein noch dickeren Fisch am Haken.

Der 32-jährige Wiener hat 100 Länderspiele für das österreichsiche Nationalteam, sowie insgesamt acht Meistertitel in der Schweiz, Ukraine und Serbien auf seiner Visitenkarte stehen. Mit der Austria hat er bislang nur den Cup 2009 gewonnen. Ein Bundesliga-Meistertitel mit "seinen Veilchen" wäre der krönende Abschluss einer großartigen Karriere. Selbst wenn die Wiener heuer vom Titelkampf weit weg sind, die Formkurve zeigt nach oben und mit Dragovic würde man einen Meistergaranten zurückholen.

© GEPA 2009 wurde Aleksandar Dragovic mit der Austria Cup-Sieger. ×

Sport-Bosse sprechen von "Projekt Dragovic"

Doch genau da liegt das Problem: Aleksandar Dragovic denkt, dass eine Rückkehr nach Wien noch zwei bis drei Jahre zu früh kommt. Er will sich auf internationaler Bühne nocheinmal beweisen, bevorzugt einen Wechsel in eine internationale Top-Liga. An Interessenten soll es weder in Italien, noch in Spanien mangeln.

Das schreckt die sportliche Führung in Favoriten nicht ab, jetzt schon Nägel mit Köpfen machen zu wollen. Zu Beginn der Woche reisten Jürgen Werner und Sportdirektor Manuel Ortlechner nach Belgrad (oe24 berichtete), um Dragovic einen Wechsel schmackhaft zu machen. Man will ihn zum Abwehrboss am Verteilerkreis machen, schon im Sommer sein hundertstes Spiel im violetten Trikot absolvieren. Derzeit hält er bei 93.

© GEPA Manuel Ortlechner und Aleksandar Dragovic kennen sich noch aus gmeinsamen Tagen am Verteilerkreis. ×

Das "Projekt Dragovic" in Favoriten soll ein langfristiges werden. Im angebotenen Vertrag soll laut oe24-Insidern auch eine Position im Verein nach seinem Karriereende sein. Dragovic hat sich nach dem Besuch der Austria-Bosse noch Bedenkzeit erbeten. Sollte er sich für einen Abschied von Roter Stern Belgrad entscheiden, ist Werner erneut gefragt. Denn sein Vertrag beim serbischen Meister endet erst im Juni 2024, derzeit wird sein Marktwert auf 5 Millionen Euro geschätzt. Ein harter Brocken für die finanziell immer noch schwer angeschlagene Austria. Doch wer Jürgen Werner kennt, weiß, dass er auch da eine Lösung finden wird, die dem Verein helfen wird.