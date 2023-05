Auf Jürgen Werner und Manuel Ortlchener warten stressige Wochen. Nach dem Erhalt der Bundesliga-Lizenz basteln doe Sport-Bosse der Veilchen am Kader für die nächste Saison.

Nach ereignisreichen Wochen bahnt sich in Wien Favoriten der nächste Paukenschlag an. Die Sport-Bosse der Veilchen Jürgen Werner und Manuel Ortlechner sollen Insidern zufolge nach Belgrad geflogen sein. Noch vor dem richtungsweisenden Derby am Sonntag (ab 17 Uhr im Sport-24-Liveticker) soll der Königstransfer klar gemacht werden: Aleksander Dragovic ist der absolute Wunschspieler, soll nach 12 Jahren im Ausland zurück zu seinen Ursprung kommen.

67 Spiele absolvierte der 32-Jährige von 2008 bis 2011 im Trikot der Austria. Danach folgten Stationen beim FC Basel (2011-2013), Dynamo Kiew (2013-2016), Bayer Leverkusen (2016 - 2021) mit zwischenzeitlicher Leihe bei Leicester City (2017/2018) und Roter Stern Belgrad (seit 2021). Bei den Serben ist der hundertfache Teamspieler absoluter Fürhungsspieler und zwei Mal Meister geworden. Vor kurzem ist Dragovic Vater geworden, gut möglich, dass er und Freundin Christina auch wegen dem Kind zurück nach Österreich wollen.

Seit vergangenem Jahr kursieren immer wieder Gerüchte um eine mögliche Rückkehr des Publikumlieblings. Der zuletzt anfälligen Austria-Abwehr soll »Drago« wieder den nötigen Rückhalt verleihen. Angesprochen auf eine mögliche Rückkehr meinte Dragovic damals: "Wenn das Gesamtpaket passt, warum nicht. Aber wenn ich heute entscheiden müsste, würde ich sagen, das ist noch zwei, drei Jahre zu früh." Allerdings ist er trotz starker Leistungen in Belgrad beim Nationalteam in Ungnade gefallen, wurde zuletzt nicht mehr nominiert. Vielleicht bekommt er mit guten Auftritten in der heimischen Bundesliga von Teamchef Ralph Rangnick noch eine Chance.

Millionenregen dank Tabakovic?

Doch neben dem Königstransfer drohen der Austria auch heuer wieder einige Abgänge. Zumindest konnte man zuletzt mit der Verlängerung von Vize-Kapitän Manfred Fischer einen wichtigen Baustein in der Truppe von Trainer Michael Wimmer gehalten werden. Dafür könnten mit Torjäger Haris Tabakovic und Lukas Mühl, zwei Schlüsselspieler den Verein verlassen. Kapitän Mühl war zuletzt nur noch als Joker im Einsatz, Gerüchten zufolge soll er vor einem Wechsel zu Liga-Rivale Sturm Graz stehen. Soll der Transfer zustande kommen, würde durch den möglichen Dragovic-Coup der Abschied nicht ganz so schwer fallen.

Anders verhält es sich bei Haris Tabakovic. Unter Coach Wimmer blüht der 29-Jährige Schweizer, der erst im Juli von Lustenau ablösefrei verpflichtet wurde, richtig auf. Im Kalenderjahr 2023 erzielte der Knipser 12 Tore, davon gleich vier Doppelpacks. An ihm sollen mehrere internationale Vereine Interesse zeigen, vor allem in seiner Heimat. Der Schweizer Meister YB Bern will sich die Dienste des Torjägers sichern. Dafür wäre aber eine Ablöse in Millionenhöhe fällig. In Favoriten schraubte Tabakovic seinen Marktwert auf 900.000 € hoch (Quelle: transfermarkt). Obendrein lauft sein Vertrag bei der Austria noch bis Sommer 2025. Auf Ortlechner und Werner warten in den nächsten Wochen noch harte Verhandlungsrunden, bis der Kader für die nächste Saison steht.