Der 22-Jährige unterschrieb einen neuen Vertrag bis Juni 2027.

"Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, den mit Sommer 2024 auslaufenden Vertrag mit Oliver Strunz um drei weitere Saisonen, also bis zum Ende der Spielzeit 2026/27, verlängern zu können. Er ist ein ganz spezieller Spieler, der nun etwas später als von vielen erhofft, aber doch, so richtig im Profifußball angekommen ist. Ich bin überzeugt, dass er künftig ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft sein wird und danke ihm und seinem Management für die gute Gesprächsbasis und die professionellen Verhandlungen", so Geschäftsführer Sport Markus Katzer in einer Aussendung.