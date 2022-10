WM in Gefahr? Neuer muss Comeback verschieben

Schock für die Bayern und das deutsche Nationalteam: Goalie und Kapitän muss sein für Samstag geplantes Comeback nach einer Schultereckgelenk-Prellung wohl verschieben.

Seit fünf Spielen wird Manuel Neuer von Sven Ulreich als Bayern-Goalie vertreten. Eigentlich wollte er am Samstag gegen Mainz wieder zurück ins Tor der Bayern. Doch nach dem Donnerstags-Training der Schock: Der 36-Jährige muss nach nur zehn Minuten das Training abbrechen, scheint immer noch zu große Schmerzen zu haben. Dabei sah es schon so gut aus. Am Mittwoch konnte der Bayern-Kapitän erstmals wieder Ball-Übungen machen.

Ohne Spielparxis zur WM?

In 27 Tagen wird die WM in Katar eröffnet. Bis dahin bleiben nach dem Wochenende noch vier Spiele für den Weltklasse-Torhüter um Spielpraxis zu sammeln. Am 12. November findet das letzte Meisterschaftsspiel vor der WM-Pause gegen Schalke statt. Es bleiben also zumindest noch zwei Wochen um die Schulterprobleme in den Griff zu bekommen.

Aufgrund des unüblichen Termins für die Endrunde hat Bundes-Trainer Hansi Flick aber immerhin Zeit bis zur letzten Sekunde. Erst einen Tag vor dem Auftaktspiel zwischen Ecuador und Katar am 20. November müssen die Teams ihre endgültigen Kader bekannt geben.