Glasners Crystal Palace holte 2:2 bei Aston Villa

Londoner mit Punktgewinn im Abstiegskampf - Arsenal, Chelsea mit Siegen im Titelrennen.

Trainer Oliver Glasner hat mit Crystal Palace einen wichtigen Sieg in der englischen Fußball-Premier-League verpasst. Die Londoner mussten sich am Samstag trotz zweimaliger Führung mit einem 2:2 (2:1) bei Champions-League-Teilnehmer Aston Villa begnügen. Im Titelrennen feierten die beiden Londoner Traditionsclubs Chelsea und Arsenal jeweils Siege. Die "Blues" setzten sich mit 2:1 bei Leicester City durch, die "Gunners" hatten beim 3:0 gegen Nottingham Forest keine Mühe.

Die Glasner-Truppe liegt mit acht Punkten nach dem zwölften Spiel weiter in der Abstiegszone. Ismaila Sarr hatte Crystal Palace bereits in der 4. Minute in Führung gebracht, dem englischen Teamspieler Ollie Watkins (36.) gelang der Ausgleich für die Gastgeber. Kurz darauf scheiterte Youri Tielemans vom Elfmeterpunkt an Palace-Goalie Dean Henderson (44.), unmittelbar darauf brachte Justin Devenny die Glasner-Elf wieder in Führung. In der zweiten Hälfte holten die überlegenen "Villans" durch einen Kopfball von Ross Barkley (77.) nach einem Eckball noch einen Punkt.

An der Ligaspitze haben Chelsea (3.), Arsenal (4.) und nach einem 2:1 bei AFC Bournemouth auch Brighton & Hove Albion (5.) nun 22 Punkte auf dem Konto. Titelverteidiger Manchester City (23) ist nach zwei Niederlagen hintereinander am Samstag (18.30 Uhr) gegen Tottenham Hotspur gefordert, Spitzenreiter Liverpool (28) ist am Sonntag (15.00 Uhr) bei Tabellenschlusslicht Southampton zu Gast.