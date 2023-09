Hirscher spricht über Comeback

Beim DTM-Wochenende in Spielberg sprach Marcel Hirscher Klartext über ein mögliches Comeback.

Der Ski-Start in Sölden rückt immer näher. In gut einem Monat, am 28. Oktober geht es am Rettenbach-Gletscher wieder um Weltcup-Punkte. Auch Marcel Hirscher fiebert dem Spektakel entgegen. Mit seiner Marke "Van Deer" will der erfolgreichste Ski-Fahrer aller Zeiten den etablierten Marken weiter den Rang ablaufen.

1. Van-Deer-Sieg im Jänner

Zur Erinnerung: Am 4. Jänner 2023 raste Henrik Kristoffersen beim Slalom im Garmisch-Partenkirchen zum ersten Sieg für Van Deer. Ein Meilenstein für das 2021 gegründete Team, dass mit einer Erstauflage von rund 1500 Paar Skiern in den Handel startete.

Combeack? "Nein, sorry"

Auch heuer wieder sehnen sich die meisten Fans nach einer Rückkehr Hirschers in den Weltcup. Doch am Rande des DTM-Wochenendes wo er als Gastfahrer allen die Show stahl, sagte unsere Ski-Ikone auf diese Frage gegenüber der Kleinen Zeitung: "Nein, sorry." Hirschers Fokus liegt stattdessen auf der nachhaltigen Weiterentwicklung seiner Marke.