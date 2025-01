Hütter-Team Monaco verlor bei Schlusslicht Montpellier

1:2 war viertes siegloses Pflichtspiel in Folge - Ex-Sturm-Stürmer Biereth spielte bei Ligadebüt gleich durch

AS Monaco hat die zweite bittere Niederlage in Folge kassiert. Das Team von Trainer Adi Hütter unterlag am Freitagabend in der französischen Fußball-Meisterschaft bei Schlusslicht Montpellier mit 1:2 und ging damit nach dem Ausscheiden bei Stade Reims im Cup am Dienstag im Elfmeterschießen wieder als Verlierer vom Platz. Damit missglückte auch das Liga-Debüt von Ex-Sturm-Graz-Stürmer Mika Biereth, der wenige Tage nach seinem Millionen-Transfer im Angriff durchspielen durfte.

Die 1:0-Pausenführung durch Abwehrspieler Thilo Kehrer war für die Gäste zu wenig, da Mousa Tamari die Partie mit einem Doppelpack (55., 82.) im Alleingang drehen konnte. Für die Monegassen gab es in den jüngsten vier Pflichtspielen keinen Sieg und gleich drei Niederlagen. Dadurch mangelt es auch am nötigen Selbstvertrauen vor der Fortsetzung der Champions-League-Saison am Dienstag gegen Aston Villa. Monaco ist in der Ligaphase der "Königsklasse" zwei Partien vor Schluss 16., die Engländer liegen auf Platz fünf.

In der Ligue 1 ist die Hütter-Truppe nach 18 Partien mit 31 Punkten vorerst weiter Dritter. Montpellier zog nach dem dritten Saisonsieg nach Punkten mit dem Vorletzten Le Havre gleich.