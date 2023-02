× Hund zerfetzt Final-Ticket - wird 'verkauft'!

Als ein Fan des englischen Fußball-Traditionsvereins Newcastle United nach Hause kommt, kann er seinen Augen kaum trauen: Sein wertvolles Final-Ticket wurde gegessen! Nun bietet er seinen Hund im Internet an - natürlich mit einem Augenzwinkern.

Der Brite Alan Carling erlebt zwei persönliche Tragödien an einem Tag: Zunächst verliert sein auf der Erfolgswelle surfende Lieblingsverein Newcastle United das erste Mal in dieser Saison zu Hause (0:2 gegen Liverpool), danach findet er sein verwüstetes Ticket für das Ligacup-Finale am 26. Februar. Carling nimmt das zum Anlass, um ein humorvolles Facebook-Posting mit Bildern zu veröffentlichen.

© oe24 ×

Der tierische "Übeltäter"

© oe24 ×

Zum Glück ist der Barcode noch intakt!

Darin schreibt er: "Rudy dachte, er bringt mich zum Lachen indem er die Tickets für das Wembley-Stadion isst, während ich weg war. Hund zum Verkauf, 5 Dollar." Ein Social-Media-User merkt allerdings an, dass der Barcode noch unversehrt sei, das Ticket somit noch gültig. Damit steht einem Besuch beim größten Newcastle-Spiel seit Jahren nichts mehr im Wege. Am Sonntag kämpft Newcastle im Wembley-Stadion gegen Manchester United um den Carabao-Cup und damit den ersten großen Titel seit 1955, als der FA-Cup gewonnen wurde.