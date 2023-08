LASK unter Druck

Am Donnerstag (21 Uhr, live ORF1) wollen die Linzer die Basis für den Einzug in die Europa-League-Gruppenphase legen.

Der LASK präsentiert sich in der neuen Saison als Wundertüte. Nach vier Spielen steht man in der Bundesliga auf dem sechsten Platz (1 Sieg, 2 Remis, 1 Niederlage). Zu wenig für den selbsternannten Titelfavoriten, der auf dem Transfermarkt mit insgesamt zehn neuen Spielern richtig groß einkaufte. Um den Mega-Kader zu rechtfertigen müssen die Oberösterreicher am Donnerstag (21 Uhr, live ORF1) im Europa League-Play-off abliefern. Gegner ist Bosniens Double-Sieger Zrinjski Mostar. Unterstützt von zahlreichen Fans wollen die Balkan-Kicker die große Sensation schaffen und erstmals in die Europa-League-Gruppenphase einziehen. Das ist bislang noch keinem Klub aus Bosnien gelungen.

Die Linzer hingegen wollen nach dem blamablen 1:1 gegen WSG Tirol zurück auf die Erfolgsspur. Trainer Thomas Sageder nimmt seine Stars in die Pflicht: " Es ist der Anspruch des LASK, auch meiner, von allen, dass wir hier besser spielen und auftreten."