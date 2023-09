Marko vs Wolff: "Kein ernsthafter Gegner"

»Bulle« Helmut Marko schießt weiter gegen Toto Wolff

Rechtzeitig zur F1-Fortsetzung in Singapur am Wochenende geht auch der Dauer-Streit zwischen Bullen-Mastermind Helmut Marko und Mercedes-Boss Toto Wolff in die nächste Runde.

Hatte Wolff die Red-Bull-Rekorde zuletzt in Monza heruntergespielt („das ist nur was für Wikipedia, und das liest eh keiner“), meinte Marko („abgesehen davon, dass Wikipedia das meistgelesene Medium überhaupt ist“), dass die Kommentare von einem Team kommen, „dass derzeit kein ernsthafter Gegner ist.“



Rückendeckung bekommt Marko von WM-Dominator Max Verstappen: „Die (Mercedes, d. Red.) tun sich halt schwer, den anderen beim Gewinnen zuzuschauen.“ Verstappen erinnert sich an die Zeit, als er Hamilton und den Silberpfeilen hinterher fuhr: „Damals haben wir uns einfach gesagt: Wir müssen härter arbeiten, weil wir im Vergleich zu ihnen einfach nicht gut genug waren.“